Украина
905
1 мин

РФ осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку: под ударом Киев и Днепр (видео)

Целью неприятеля является энергетическая инфраструктура.

Игорь Бережанский
РФ атакует Украину баллистикой

Россия в ночь на 12 февраля обстреляла баллистическими ракетами Киев и Днепропетровщину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг атакует баллистическими ракетами с юга и севера.

Мониторинговые каналы сообщают, что на столицу летело, по меньшей мере, 6 баллистических ракет «Искандер».

Также, по информации мониторов, несколько ракет атаковали Днепр и Павлоград.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры столицы.

Кроме того, сообщается о нескольких группах ударных беспилотников в направлении столицы и Днепра.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 12 февраля прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 12 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

905
