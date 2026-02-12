- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 905
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку: под ударом Киев и Днепр (видео)
Целью неприятеля является энергетическая инфраструктура.
Россия в ночь на 12 февраля обстреляла баллистическими ракетами Киев и Днепропетровщину.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг атакует баллистическими ракетами с юга и севера.
Мониторинговые каналы сообщают, что на столицу летело, по меньшей мере, 6 баллистических ракет «Искандер».
Также, по информации мониторов, несколько ракет атаковали Днепр и Павлоград.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры столицы.
Кроме того, сообщается о нескольких группах ударных беспилотников в направлении столицы и Днепра.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 12 февраля прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 12 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.