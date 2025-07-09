РФ осуждена за зверства в Украине и сбитие MH17: что теперь должна сделать Москва

Россия осуждена за масштабные преступления и катастрофу MH17 / © Associated Press

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес беспрецедентное решение по делу «Украина и Нидерланды против России», что стало самым масштабным осуждением агрессора в истории Совета Европы. После 11 лет судебного процесса при поддержке 26 стран-третьих сторон, общественных организаций, Фонда авиакатастрофы MH17 и индивидуальных заявителей, Суд признал действия России в Украине «беспрецедентными по характеру и масштабу насилия».

Об этом написала министерша юстиций Украины Ольга Стефанишина.

ЕСПЧ подчеркнул, что «зловещие заявления руководства РФ о праве Украины на существование» представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе и подрывают основы демократии. Суд констатировал, что военные атаки России на суверенную территорию Украины с 11 мая 2014 года по 16 сентября 2022 года были стратегически спланированы с целью установления контроля над территориями, инфраструктурой и населением.

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Решение ЕСПЧ распространяется на события до 16 сентября 2022 года. Поскольку до этой даты действовала Конвенция о защите прав человека для России после ее исключения из Совета Европы в марте 2022 года. Это не освобождает Россию от ответственности за дальнейшие преступления, но означает, что нарушения после этой даты будут рассматриваться другими международными правовыми механизмами.

Суд установил, что масштабные нарушения прав человека совершались российскими представителями безнаказанно, как часть «дальновидной административной системы» при прямом одобрении высших органов власти РФ.

Среди выявленных нарушений, происходивших более 8 лет, ЕСПЧ назвал:

Военные атаки и внесудебные казни гражданских и военнослужащих.

Пытки, бесчеловечное обращение, изнасилование и сексуальное насилие.

Принудительный труд, незаконные задержания, принудительное перемещение гражданских и «фильтрационных» мер.

Преследование религиозных групп, кроме УПЦ МП и ограничение свободы информации.

Разгон мирных протестов, уничтожение, мародерство и экспроприация имущества.

Подавление украинского языка и идеологическая обработка школьников.

Перемещение и усыновление украинских детей в России.

Дискриминация по политическим убеждениям и национальному происхождению.

Невыполнение обязанности расследовать и предоставлять правовую защиту.

Кроме того, Суд прямо установил ответственность России за убийство 298 гражданских лиц на борту рейса MH17, признав это нарушением права на жизнь. ЕСПЧ также отметил, что Россия препятствовала расследованию, распространяя ложную информацию. Любое предположение о возможности справедливости в российских судах Суд назвал «иллюзорным».

ЕСПЧ обязал Россию немедленно:

Уволить или безопасно вернуть всех лиц, лишенных свободы на оккупированных территориях до 16 сентября 2022 года.

Сотрудничать в создании международного механизма для установления личности каждого ребенка, перемещенного из Украины в Россию, и их воссоединения с семьями.

Вопрос компенсации по статье 41 Конвенции остается на рассмотрении, но будет учитывать Реестр убытков, созданный Советом Европы.

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Министерство юстиции Украины, которое в течение многих лет обеспечивало юридическое сопровождение этого дела в ЕСПЧ, назвало это решение фундаментальным шагом к справедливости и восстановлению международного права, подтвердив намерение продолжать борьбу за привлечение России к ответственности через все доступные международные судебные механизмы.

Напомним, Большая Палата Европейского суда по правам человека приняла решение по делу «Украина и Нидерланды против России», удовлетворив подавляющее большинство требований, предъявленных украинским правительством.

Также Россия заявила, что не намерена выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В частности, касающиеся катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 и ситуации в Украине.