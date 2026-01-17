- Дата публикации
РФ отдает Мариуполь "Ахмату" в обмен на лояльность Кадырова – "АТЕШ"
Основной интерес чеченских формирований сосредоточен на промышленном потенциале разрушенного города.
Кремль планирует передать временно оккупированный Мариуполь и близлежащий регион под полный контроль чеченских группировок «Ахмат» в обмен на сохранение лояльности главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
По данным подполья, в Мариуполь уже завозят дополнительные подразделения «Ахмата». Их ключевой задачей является окончательная монополизация контроля местных ресурсов и усиление влияния Грозного на оккупированной территории.
«По разрешению Кремля город фактически отдается на разграбление в обмен на лояльность, интересы местных жителей или рядовых российских коллаборационистов во внимание не принимаются», — пишут партизаны.
Город рассматривается исключительно как ресурсная база.
Жители Мариуполя все чаще замечают на улицах много военных кавказской внешности с шевронами «Ахмата». Они передвигаются на дорогих внедорожниках без номерных знаков или с поддельными номерами.
По данным подполья, такое демонстративное поведение свидетельствует об ощущении полной безнаказанности и статуса новых «хозяев» региона.
Напомним, в Мариуполе партизаны взорвали автомобиль «кадыровцев».