"РФ отвергает мир": Украина заявила о срыве перемирия и массированных ночных ударах
Россия сознательно исключает мир, совершив атаку накануне так называемого «перемирия» к 9 мая.
Россия сорвала режим прекращения огня, который Украина инициировала в полночь с 5 на 6 мая. В течение ночи враг совершил массированные атаки — были применены 108 беспилотников и три ракеты, в том числе под ударами оказались Харьков и Запорожье.
Об этом сообщает министр иностранных дел Андрей Сибига.
В Киеве подчеркивают, что Москва проигнорировала призыв к прекращению боевых действий, который поддержали международные партнеры. Это, по оценке украинской стороны, показывает нежелание Кремля двигаться к миру.
«Это свидетельствует о том, что Россия отвергает мир, а ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни», — подчеркнул Сибига.
Украина настаивает на усилении международного давления — новых санкциях, изоляции России и расширении поддержки, а также привлечении виновных к ответственности.
Утром 6 мая российские дроны атаковали Харьков — под ударом оказались два района города. Зафиксировано попадание в загоревшийся частный жилой дом также повреждено по меньшей мере семь домов. В результате атаки пострадали, в частности женщина с острой реакцией на стресс. Кроме того, беспилотники атаковали и Шевченковский район, где зафиксированы последствия ударов.
После массированных атак РФ сразу в двух городах — Днепре и Запорожье — зафиксированы значительные разрушения, погибли и ранены. Число жертв, к сожалению, продолжает расти. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре, в том числе жилым районам. Спасатели работают на местах, разбирают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под завалами. Власти уточняют данные о пострадавших, отмечая, что число погибших и раненых еще может возрасти.