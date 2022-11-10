РФ отводом войск из Херсона пытается задержать ВСУ, а не полностью остановить украинское контрнаступление — ISW

Россия начала вынужденный отвод своих войск на левый берег Херсонщины.

Минобороны России отдало приказ ВС РФ с правого берега Днепра начать уход на левый берег вчера, 9 ноября. Таким образом, РФ не собирается остановить украинское контрнаступление, а просто его задержать.

Такое мнение высказали в ежедневном отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Так, командующий ВС РФ в Украине генерал Сергей Суровикин рекомендовал Минобороны отвод войск, и Шойгу согласился. своим решением, поставив Суровикину задачу обеспечить "безопасную переброску личного состава, вооружения и техники" на левый берег.

Заявления Шойгу и Суровикина знаменуют собой начало стабильного, с боями ухода российских войск через Днепр на подготовленные позиции на левом берегу для сохранения боевой мощи российских подразделений, включая элементы 76-й и 106-й десантно-штурмовых дивизий и 22-й десантно-ш. дивизий. армейский корпус", — отмечают в отчете аналитики.

В частности, Суровикин заявил, что высвободившиеся силы ВС РФ перебросят на другие направления на территории Украины.

"Всему российскому контингенту понадобится некоторое время, чтобы отойти через реку Днепр, до сих пор непонятно, смогут ли российские силы провести отход в относительно хорошем порядке под давлением Украины. Битва за Херсон еще не закончилась, но российские войска вступили в новую фазу — приоритетом является отведение своих сил через реку в надлежащем порядке и задержку украинских сил, а не попытку полностью остановить украинское контрнаступление", — говорится в отчете Института.

Напомним, что вчера РФ приняла решение об отводе войск из Херсона на левый берег. В Минобороны Украины привыкли не давать "фальстарты побед", поэтому заявили, что россиянам верить нельзя, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просто так из Херсона никто не уходит, поэтому ВСУ двигаются очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что уход оккупантов из Херсона это подготовка РФ к поражению в войне против Украины.

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