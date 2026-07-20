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- Украина
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РФ переходит на баллистику: действительно ли ударов дронами стало меньше — Игнат ответил
Воздушные силы ВСУ предупреждают об изменении акцентов в российских воздушных ударах: оккупанты бьют баллистикой по дефицитным направлениям и терроризируют города непрерывными налетами БПЛА.
Россия стала больше делать ставку на баллистику, но о ослаблении ударов дронами точно пока речь не идет.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Игнат прокомментировал заявление аналитиков ISW о том, что оккупанты якобы начали реже применять беспилотники.
«Я бы не говорил так, что меньше, что они действительно делают сейчас ставку на баллистику, понимая определенную проблематику, которая у нас есть с поставкой ракет для Украины. Но дроны атакуют каждую ночь и сейчас в течение дневного времени. Когда противник ставит себе такую цель, то дроны могут атаковать и круглосуточно», — отметил Юрий Игнат.
По его словам, после ночных обстрелов по применению 150 беспилотников РФ дает команду еще столько же дронов запускать и засветить.
«И в такой непрерывной борьбе за небо и люди, и техника устают. Противник может несколько изменить акцент в ударах, на дроны или на ракеты. И не забывайте о дронах тактического уровня — это те же „Ланцеты“, „Молнии“, они в эту статистику, которую мы подаем, даже и не входят», — говорит Игнат.
Ранее Юрий Игнат ответил, почему Россия массированно бьет по Одесщине. Также он признал, что ПВО начала сбивать меньше баллистики.