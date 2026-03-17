РФ переходит на дневные удары "Шахедами": что задумал враг

РФ окрашивает "Шахеды" в белый цвет. Это может свидетельствовать о подготовке к более частым атакам в дневное время.

Об этом в эфире «Киев 24» сообщил директор программ безопасности центра «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

Комментируя недавнюю атаку на Киев, во время которой обломки беспилотника упали в центре столицы, эксперт отметил, что враг применил около 200 дронов. По его словам, они двигались по плотной группе и были запущены именно днем.

Вероятно, это новая тактика, позволяющая прорвать нашу прифронтовую ПВО.

«Проскочить, грубо говоря. И редкость пока – это дневные атаки. „Шахеды“ крашены в белый, к слову. Это значит, что это промышленно предназначено для атак в дневное время», – отметил эксперт.

По мнению Лакийчука, подобные атаки будут происходить чаще.

Война в Украине — Кремль изменяет тактику воздушных ударов

Утренняя атака РФ на Киев носила нетипичный характер и, вероятно, была проведена наспех. Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что это могла быть запоздалая реакция российского командования на предыдущие события. По его словам, дроны появились над столицей только утром, что необычно для таких ушибов. Основной целью было психологическое давление и демонстрация возможностей РФ. В то же время, эксперт предупреждает, что подобные атаки могут повториться уже в ближайшее время.

Часть была оснащена mesh-сетями , что позволяло корректировать их движение в реальном времени. В то же время, почти все воздушные цели украинская ПВО уничтожила или подавила. В Воздушных силах отмечают: Россия продолжает модернизировать дроны, делая их менее заметными и устойчивыми к РЭБам.