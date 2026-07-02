РФ перешла к двухнедельному циклу ударов по Киеву — Defense Express

Киев, последствия атаки / © Associated Press

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Россияне после двухнедельной паузы нанесли удар по Киеву в ночь на 2 июля. Учитывая, что предыдущие массированные атаки россияне совершили в ночь на 2 и 15 июня, можно говорить о появлении определенного двухнедельного цикла, который необходим РФ для подготовки таких ударов.

Об этом пишет Defense Express в своем анализе российского массированного удара.

Как отмечают аналитики, в обнародованной статистике по отражению воздушной атаки привлекает внимание низкая эффективность перехвата баллистических ракет: из 24 таких целей удалось уничтожить всего четыре, что составляет около 16,7%. Кроме того, силы ПВО не перехватили гиперзвуковые ракеты Циркона. При этом основная часть этих ракет была направлена именно в Киев.

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По сравнению с отражением атаки 15 июня эксперты отмечают, что тогда из шести «Цирконов» украинская ПВО сбила пять (83,3%), а баллистических ракет — 15 из 34 (44,1%). В начале прошлого месяца, 2 июня, также не было сбито ни одного из восьми «Цирконов», но из 33 баллистических ракет перехватили 11,33%.

Атака по Украине 2 июля — последние новости

Государственная служба чрезвычайных ситуаций обновила информацию о количестве погибших от обстрелов 2 июля. По состоянию на 14:00 известно о 18 погибших и 85 пострадавших в Киеве.

Между тем, Воздушные силы сообщили, что россияне запустили по украинцам 570 средств поражения и установили «антирекорд» по количеству летевших на Киев баллистических ракет.

Воздушные силы подтвердили, что произошло суммарно 37 попаданий (25 «Искандеров» и 12 дронов) на 33 локациях.

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Глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в ночь на 2 июля россияне применили рекордное количество баллистики для удара по Киеву: все 28 ракет летели на столицу. Кроме того, россияне запустили по Украине около шести баражирующих боеприпасов «Бандероль».

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