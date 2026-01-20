РФ перешла к ритмичным комбинированным ударам: сколько времени "на отдых" есть между атаками

Почему РФ стала бить по Украине каждые 7–10 дней: эксперт о новой тактике / © ТСН.ua

Российские войска перешли к тактике «ритмичных» комбинированных ударов по Украине — каждые 7–10 дней они собирают средства поражения и ведут логистическую подготовку стратегической авиации.

Об этом заявил обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников, передает «Апостроф».

По его словам, такие временные промежутки между массированными удрами необходимы врагу как «технический регламент». В частности, подготовка одного борта стратегической авиации, рассредоточенной на аэродромах до Дальнего Востока, может длиться до трех суток. Это связано с тем, что россияне рассредоточивают свою стратегическую авиацию, чтобы уберечь ее от украинских дронов.

Эксперт отметил, что особенностью последней атаки стало изменение тактики: пуски крылатых ракет происходили к утру — первая волна в начале ночи, вторая ближе к рассвету.

Также впервые было зафиксировано применение баллистического вооружения по Виннице с территории Крыма, хотя точный тип ракет пока неизвестен. Это может быть «Искандер», северокорейский КН-23 или «Циркон».

Также Кушников отмечает, что цифра о 1000 вражеских дронах в сутки теперь уже не кажется такой нереалистичной.

«Если говорить о 1000 дронах в сутки, то здесь скорее речь идет о применении, цифра в 1000, она может и укладывается в ту логику и парадигму российского оборонного заказа на 2026-й год. Динамика производства беспилотников у неприятеля не имеет тенденции к уменьшению. Действительно, мы можем ожидать подобные цифры», — сказал он.

Напомним, что этой ночью россияне запустили по Украине одну противокорабельную ракету Циркон, 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 15 крылатых ракетами Х-101, а также 339 ударных БпЛА.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке по Украине 20 января и ее последствиях.