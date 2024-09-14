РФ планировала захват крупных областных центров: Зеленский о цели Курской операции

Операция ВСУ в Курской области помогла остановить российскую армию в Харьковском направлении. Кроме того, удалось замедлить продвижение россиян в Донецкой области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (YES).

"Повсюду — с востока до севера нашего государства — готовились планы по созданию соответствующих буферных зон, а при том или ином боевом успехе они (россияне — Ред.) хотели захватывать центры этих регионов", — сообщил глава государства.

По его словам, Курская операция ВСУ дала те результаты, на которые рассчитывала Украина. Зеленский говорит, что оккупанты забрали свои силы из Харьковского и Запорожского направлений, а также других группировок, которые готовились на севере для оккупации территорий Украины, и начали перемещать их на Курское направление.

Как сообщали аналитики ISW, в Курской области россияне пошли в контратаку, но ВСУ продвигаются дальше. Украинские военные недавно продвинулись в северо-восточной части Черкасского Поречья севернее Суджи.

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