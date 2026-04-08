РФ планирует буферную зону в центре Украины: в ОП назвали новую цель Кремля

Наступление России.

Реклама

Российская Федерация хочет создать новую буферную зону в Винницкой области — со стороны непризнанного Приднестровья.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью «РБК-Украина».

По его словам, такие амбициозные желания у россиян появляются не в первый раз. В то же время, в их планах до сих пор остается создание буферной зоны в приграничных Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Реклама

Впрочем, их основное внимание Москвы в этом году будет сосредоточено на Донбассе. Кроме того, говорит Палиса, захватчики будут наращивать усилия на Южном направлении — это Александровское и Запорожское направления.

«У россиян остается в планах создания условий для попытки захвата Запорожья и Херсона и в долгосрочной перспективе реализовать свои агрессивные амбиции по захвату Николаевской и Одесской областей. Мало того, у них в планах даже появился пункт создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья», — добавил заместитель руководителя ОП.

По его словам, «паниковать здесь не стоит». Пока нет признаков того, что российские войска имеют силы для реализации всех этих намерений».

Война в Украине — цели Путина

Военный эксперт Николай Маломуж отмечает, что весеннее наступление РФ было сорвано. Впрочем, оккупационная армия не оставляет попыток создать буферные зоны в Харьковской и Сумской областях, а также продвинуться на Донбассе.

Реклама

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль установил новый дедлайн по захвату Донбасса. На этот раз речь идет о двух месяцах. По словам главы государства, Москва продвигает «термины», якобы обсуждаемые с американской стороной.

В свою очередь, генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан считает, что цели Владимира Путина на 2026 год выходят за пределы боевых действий на фронте. Впрочем, Москва все еще сосредоточена на закреплении контроля над Донбассом.