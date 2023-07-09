РФ планирует экспорт сельскохозяйственной продукции на оккупированных территориях в Китай

На подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (в особенности зерновых) осуществляется внедрение автоматизированных систем федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как "Россельхознадзор"). Пакет программ включает подсистемы "Аргус", "Цербер", "Меркурий" (ветеринарный контроль), "Веста" (фитосанитарный).

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Данные программные средства предназначены для автоматизации процесса сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах, экспортируемых за пределы стран-членов Евразийского союза.

В условиях наложенных на Россию санкций за развязывание войны против Украины ключевым экспортером для России остается Китай. В настоящее время Россия активно вывозит угнанные зерновые из ТОТ Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая. Введение данных программ дозволит ей расширить географию экспорта награбленного, в том числе в Китай.

На днях спутник Planet Labs зафиксировал новую базу обеспечения оккупантов во временно захваченном Крыму. Там враг обустроил новую военную базу на территории села Широкое вблизи Симферополя, на месте бывшего фермерского хозяйства.

Читайте также: