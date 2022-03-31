РФ планирует увеличение обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры — Генштаб

Для этого Россия продолжает перебраcывание ракетных подразделений в Беларусь.

На военный аэродром "Гомель" переброшено 200 наемников. Событие произошло 29 марта.

Об этом говорится в сводке Генштаба, обнародованном 31 марта.

"По полученной информации, 29 марта переброшено 200 наемников на военный аэродром "Гомель". Кроме того, россия продолжает перебраcывание ракетных подразделений в республику беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины", — говорится в сводке.

В Генштабе добавили, что в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для прикрытия ракетных подразделений оккупантов.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал слухи о "возможном массированном ударе России" в ночь на 1 апреля.

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