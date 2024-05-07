РФ планирует ядерные учения: в ГУР ответили, есть ли опасность для Украины

В ГУР считают, что "чего-то особенно нового нет" в угрозах Кремля, пугая ядерным оружием.

В Главном управлении разведки отреагировали на будущие ядерные учения России. Там прокомментировали, что ядерный шантаж Кремля – это регулярная практика для Путина.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире проекта "Свобода. Утро".

"То, что имеют, тем и бряцают. В конце концов, это постоянная практика Кремля. Чего-то нового особенно здесь нет. Есть уже официальные заявления международного сообщества. Что касается ядерного шантажа, разумеется, это вопрос к свободному миру, к Западу. Я думаю, что реакция будет адекватной и правильной", — заявил он.

Напомним, что накануне, 6 мая, Министерство обороны страны-агрессорки объявило, что Генштаб РФ по поручению Путина в ближайшее время пройдут ядерные учения.

В США отреагировали на ядерные угрозы. У Байдена назвали безответственным поведением российского руководства, которое снова пытается угрожать ядерным оружием.

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