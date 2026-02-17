РФ по-новому атакует Украину: эксперт объяснил, в чем подвох врага

Атака РФ по Украине / © ТСН

Российская армия изменила подход к массированным атакам по Украине. Теперь враг сосредотачивает удары лишь по нескольким направлениям, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников.

По его словам, если раньше противник распылял средства поражения по большому количеству целей, то сейчас действует иначе.

«То есть он применял ударные беспилотники не концентрированно, а точечно. Со сменой тактики мы видим, что враг начал концентрировать свои силы и средства только по нескольким направлениям», — объяснил эксперт.

Кушников также отметил, что подготовку к массированным атакам можно отследить благодаря спутниковой разведке. По определенным маркерам специалисты способны заранее увидеть признаки подготовки к масштабному удару.

Напомним, РФ запустила по Украине более 400 ракет и дронов разных типов.

Как стало известно, были применены:

четыре баллистических ракеты «Искандер-М» из Ростовской области и Крыма;

20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря;

четыре крылатых ракетами «Искандер-К» из Курской области;

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области;

396 ударных БпЛА типа Shahed (250 штук), «Гербера», «Италмас» и беспилотников других типов направлений: Курская, Орла, Миллерово, Брянская, Приморско-Ахтарская, Шаталово (РФ), а также Крыма.

Силам ПВО удалось ликвидировать 392 воздушных целей, среди которых: 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, 4 крылатые ракеты «Искандер-К», одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 367 враждебных БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и др.

«Комбинированный был удар, специально просчитанный, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику», — отметил глава государства Владимир Зеленский.