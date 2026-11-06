РФ под прикрытием режима тишины в Олешках перебросила своих военных в Херсонскую область

Российские захватчики вводят тяжелую технику в оккупированный город Олешки во время режима прекращения огня / © скриншот с видео

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Более тысячи военных завезла Россия на оккупированную часть Херсонщины, воспользовавшись режимом тишины во время гуманитарной миссии в Олешках.

Об этом сообщили в 34-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, передает «Радио Свобода».

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Украинские военные не исключают, что армия РФ готовится к наступлению на Херсон, но к попыткам их продвижения в ВСУ готовы, рассказал начальник отделения беспилотных систем 34-й бригады Ярослав Мороз.

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По его словам, силы РФ накопились на тех позициях, с которых их выбивали последние полгода, и приблизились фактически на 20 километров ближе к линии столкновения. В режим тишины ситуация на левобережье Херсонщины была другой — ВСУ расширили зону поражения (килзону), оттеснили противника и перерезали его логистику.

Российских массированных попыток штурмов морские пехотинцы еще не наблюдали, есть лишь единичные перемещения противника, рассказал Ярослав Мороз.

«Они приехали прямо на машинах, как это было в 2022 году, а потом, когда машины уезжали, то мы отслеживали это все, и уехало гораздо меньше машин, уехало гораздо меньше личного состава. Массированных штурмовых попыток еще не было, были единичные перемещения. Все эти единичные перемещения были прекращены, а личный состав ликвидирован. Массированных штурмовых действий в настоящее время нет. Но мы к ним готовы», — сказал Мороз.

Большое количество оборудования и боеприпасов российские военные отвезли в Олешковскую больницу, зная, что Вооруженные силы Украины не будут атаковать это здание, ведь там лечатся местные, добавляет начальник отделения беспилотных систем 34-й бригады. Именно эта бригада держит оборону Херсона и удерживает позиции на левобережье Херсонщины и островных участках.

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В конце октября на протяжении нескольких дней в Херсонской области действовал режим прекращения огня — на время гуманитарной миссии в оккупированном городе Олешки, по результатам которой несколько сот заблокированных в полуразрушенном городе людей смогли попасть на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Напомним, на днях прошла эвакуация из Олешков в Херсонской области. Известно, что благодаря успешной гуманитарной миссии и тишины 31 октября гражданских вывезли из временно оккупированного Россией населенного пункта. Они пересекли границу и находятся в безопасности.

Операция прошла при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, а также при поддержке украинской власти и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Он отмечал, что эвакуировали всех желающих без каких-либо фильтраций или проверок. Среди спасенных — люди всех возрастов, в том числе 94-летний житель и маленькие дети, домашние животные.

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