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РФ под Сумами ударила по складам с серой: людей просят не выходить на улицу
Спасатели и ОВА уверяют: концентрация веществ в пределах нормы, угрозы жизни людей нет, а ситуация находится под полным контролем специальных служб.
В четверг, 18 июня, российские войска нанесли удар авиабомбами по окраине Сум. В результате атаки произошло возгорание в складских помещениях, где хранились остатки серосодержащих веществ.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Он заверил, что по информации соответствующих служб угрозы для населения нет.
В то же время специалисты призывают жителей Бездрицкой, Верхнесыворотской и Краснопольской громад Сумской области закрыть окна и, по возможности, ограничить пребывание на открытом воздухе. Может ощущаться запах серы.
«Работники лабораторного центра уже работают на месте и производят необходимые замеры. Ситуация на контроле», — успокоил глава ОВА.
В ГСЧС также заверили, что хотя и в воздухе может ощущаться запах серы, но угрозы для населения нет. Концентрация опасных веществ в воздухе не превышает допустимые нормы.
Напомним, что россияне ударили беспилотниками по Сумам в ночь на 18 июня. В результате атаки погиб 56-летний местный житель, также зафиксировано попадание по автозаправочной станции.