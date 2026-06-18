РФ под Сумами ударила по складам с серой: людей просят не выходить на улицу

Работа сотрудников ГСЧС в Сумской области. Фото иллюстративное

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В четверг, 18 июня, российские войска нанесли удар авиабомбами по окраине Сум. В результате атаки произошло возгорание в складских помещениях, где хранились остатки серосодержащих веществ.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Он заверил, что по информации соответствующих служб угрозы для населения нет.

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В то же время специалисты призывают жителей Бездрицкой, Верхнесыворотской и Краснопольской громад Сумской области закрыть окна и, по возможности, ограничить пребывание на открытом воздухе. Может ощущаться запах серы.

«Работники лабораторного центра уже работают на месте и производят необходимые замеры. Ситуация на контроле», — успокоил глава ОВА.

В ГСЧС также заверили, что хотя и в воздухе может ощущаться запах серы, но угрозы для населения нет. Концентрация опасных веществ в воздухе не превышает допустимые нормы.

Напомним, что россияне ударили беспилотниками по Сумам в ночь на 18 июня. В результате атаки погиб 56-летний местный житель, также зафиксировано попадание по автозаправочной станции.

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