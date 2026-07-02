РФ подняла стратегическую авиацию: ночью 2 июля существует угроза ракетного удара по Украине

Ракета / © ТСН.ua

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В ночь на 2 июля Россия активизировала стратегическую авиацию: по данным мониторинговых каналов, в воздух подняли по меньшей мере шесть бортов Ту-95 и Ту-160, которые двигаются в направлении потенциальных пусковых рубежей для запуска крылатых ракет .

По информации мониторингового Telegram-канала Monitor , на 00:00 2 июля зафиксирована активность российской стратегической авиации. Речь идет о вылете шести самолетов типа Ту-95МС и Ту-160 с аэродромов Энгельс и Оленья.

Сообщается, что борта направляются в направлении возможных пусковых рубежей. Информация о потенциальных пусках крылатых ракет должна появляться после подтверждения дальнейших действий российских войск.

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Кроме того, сохраняется угроза применения ударных беспилотников, двигающихся с южного и восточного направлений.

В то же время, носители ракет морского базирования, по предварительным данным, заведены в пункты базирования, поэтому непосредственной угрозы ракетного удара с моря пока не фиксируют.

Мониторинговые ресурсы призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно реагировать на официальные сообщения воздушных сил ВСУ.

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