РФ подняла в небо бомбардировщики: будет ли ракетный удар ночью

Есть ли угроза ракетного удара в ночь на 19 июня.

Реклама

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что РФ подняла в атмосферу свои истребители Ту-22М3.

Уже зафиксирован вылет четырех Ту-22М3 с аэродрома Оленья в Мурманской области.

«Борты Ту-22м3 совершают перелет на аэродром „Энгельс-2“ для снаряжения ракетами Х-22. В течение ночи существует угроза боевого вылета», — предупреждают в одном из пабликов.

Реклама

Другие паблики утверждают, что речь идет только о передислокации.

«Отмечены коммуникации пунктов управления российской стратавиацией на боевых частотах. О стопроцентной вероятности пусков ночью речи пока нет, но такая вероятность существует», — добавляет канал «Оперативный ВСУ».

Эти бомбардировщики являются носителями ракет Х-22 и Х-32.

Напомним, утро 18 июня в Москве начался с массированной атаки беспилотников. После серии попаданий над городом поднялся густой дым.

Реклама

Жители столицы страны-агрессорки были шокированы увиденным и даже визжат о завершении войны.

Также бывший глава МИД Дмитрий Кулеба оценил, ударит ли Путин ядерным оружием в ответ на атаку по Москве.

Новости партнеров