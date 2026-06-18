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РФ подняла в небо бомбардировщики: будет ли ракетный удар ночью
Российские войска подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-22М3, зафиксирован вылет четырех бортов с аэродрома «Оленья».
Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что РФ подняла в атмосферу свои истребители Ту-22М3.
Уже зафиксирован вылет четырех Ту-22М3 с аэродрома Оленья в Мурманской области.
«Борты Ту-22м3 совершают перелет на аэродром „Энгельс-2“ для снаряжения ракетами Х-22. В течение ночи существует угроза боевого вылета», — предупреждают в одном из пабликов.
Другие паблики утверждают, что речь идет только о передислокации.
«Отмечены коммуникации пунктов управления российской стратавиацией на боевых частотах. О стопроцентной вероятности пусков ночью речи пока нет, но такая вероятность существует», — добавляет канал «Оперативный ВСУ».
Эти бомбардировщики являются носителями ракет Х-22 и Х-32.
Напомним, утро 18 июня в Москве начался с массированной атаки беспилотников. После серии попаданий над городом поднялся густой дым.
Жители столицы страны-агрессорки были шокированы увиденным и даже визжат о завершении войны.
Также бывший глава МИД Дмитрий Кулеба оценил, ударит ли Путин ядерным оружием в ответ на атаку по Москве.