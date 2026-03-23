РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95: когда может быть ракетный удар

Угроза ракетного удара в ночь на 24 марта / © ТСН.ua

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что РФ подняла в атмосферу свои истребители Ту-95мс.

«В воздухе 7 бортов стратегической авиации: 6х Ту-95мс с аэродрома „Оленья“ (Мурманская обл.) и 1х Ту-160 с аэродрома „Украинка“ (Дальний Восток)», — говорится в сообщении.

Как уточняет «Николаевский Ванек», если вылет действительно боевой, то:

В районе Энгельса борта будут скорее всего в 01:00 — 02:00 ночи. Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 02:00 — 03:30.

В районе Каспийского моря борта будут где-то в 02:30 — 03:30. Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:30 — 04:30.

«По аналогии с предыдущим обстрелом в последние дни россияне активно смотрели энергетическую инфраструктуру в Киеве и Киевской области, поэтому с высокой вероятностью большинство из ночного „добра“ полетит именно туда», — предположил «Ваньок».

Угроза нового ракетного удара РФ

Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.

В мониторинговых каналах появилась информация, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может являться центральный железнодорожный вокзал Киева. В «Укрзализныце» прокомментировали эту информацию.

Президент Владимир Зеленский также предупредил украинцев, что украинская разведка получила информацию о возможности нового массированного удара РФ в ближайшее время.