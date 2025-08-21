- Дата публикации
РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики: сколько бортов в небе
В ночь на 21 августа россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95мс.
По состоянию на 00:02 подтвержден взлет одного борта Ту-95мс с аэродрома "Энгельс".
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
В случае угроз будут соответствующие предупреждения;
По состоянию на 00:22 известно о двух бортах Ту-95мс с аэродрома Энгельс в пределах Саратовской области.
Также один Ту-95мс с аэродрома «Оленья», курс Юго-восточный по направлению пусковых рубежей Каспийского региона.
К тому же в акваторию Черного моря выведен один ракетоноситель. Общий боезапас к шести крылатым ракетам "Калибр".
Напомним, что началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.