Украина
510
1 мин

РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики: сколько бортов в небе

В ночь на 21 августа россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Елена Кузьмич
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ту-95мс

Ту-95мс / © Википедия

По состоянию на 00:02 подтвержден взлет одного борта Ту-95мс с аэродрома "Энгельс".

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В случае угроз будут соответствующие предупреждения;

  • По состоянию на 00:22 известно о двух бортах Ту-95мс с аэродрома Энгельс в пределах Саратовской области.

  • Также один Ту-95мс с аэродрома «Оленья», курс Юго-восточный по направлению пусковых рубежей Каспийского региона.

  • К тому же в акваторию Черного моря выведен один ракетоноситель. Общий боезапас к шести крылатым ракетам "Калибр".

Напомним, что началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.

