РФ погрузила во тьму жителей 5 областей Украины: какая ситуация со светом

Отключение света / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Российские дроны снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины, вызвав обесточивания в пяти областях. Из-за предыдущих вражеских ударов графики отключений 10 апреля действуют по всей Украине в течение суток.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В результате атак российских дронов по энергетической инфраструктуре по состоянию на утро часть потребителей осталась без электроснабжения в Одесской, Запорожской, Херсонской, Сумской и Харьковской областях. В регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за осложнений в энергосистеме, вызванных предыдущими обстрелами, сегодня в течение суток во всех областях Украины введено ограничение потребления электроэнергии. В частности, действуют графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения света для населения.

В «Укрэнерго» отметили, что учитывая погоду, в течение всего дня сохраняется потребность в экономном использовании электроэнергии. Так, в период с 17:00 до 22:00 стоит максимально ограничить пользование электроприборами и не включать одновременно несколько мощных устройств.

Напомним, в ночь на 10 апреля российская армия значительно повредила два крупных энергообъекта на юге Одесской области, из-за чего более 11 тыс. семей остались без электроэнергии. Сейчас в области действуют стабилизационные графики, однако непосредственно в Одессе из-за масштабных разрушений введены экстренные отключения света.