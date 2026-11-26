Решение касается всех брендов компании / © Фото из открытых источников

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Бизнес-группа «Блуми», известная продукцией бренда «Снежная Панда» (туалетная бумага, бумажные полотенца, сухие и влажные салфетки), прекращает производство в Украине из-за уничтожения производственных помещений и оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба «Снежной Панды».

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"Вчера произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению», — говорится в сообщении.

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«Снежная Панда» производила санитарно-гигиеническую продукцию, в том числе туалетную бумагу, бумажные полотенца, бумажные и влажные салфетки.

Ранее сообщалось, что киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове приостановил производство после ракетной атаки. Серьезные разрушения получили производственные и складские помещения.

Кроме того, «Кернел» объявил об остановке всех восьми маслоэкстракционных заводов из-за массированных российских ударов по предприятиям пищевой промышленности. Компания также приостановила закупку семян для переработки.

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