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РФ полностью уничтожила крупного производителя туалетной бумаги в Украине
Накануне предприятие подверглось пятой атаке. Люди не пострадали, однако производственное оборудование восстановить невозможно.
Бизнес-группа «Блуми», известная продукцией бренда «Снежная Панда» (туалетная бумага, бумажные полотенца, сухие и влажные салфетки), прекращает производство в Украине из-за уничтожения производственных помещений и оборудования.
Об этом сообщила пресс-служба «Снежной Панды».
"Вчера произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению», — говорится в сообщении.
«Снежная Панда» производила санитарно-гигиеническую продукцию, в том числе туалетную бумагу, бумажные полотенца, бумажные и влажные салфетки.
Ранее сообщалось, что киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове приостановил производство после ракетной атаки. Серьезные разрушения получили производственные и складские помещения.
Кроме того, «Кернел» объявил об остановке всех восьми маслоэкстракционных заводов из-за массированных российских ударов по предприятиям пищевой промышленности. Компания также приостановила закупку семян для переработки.