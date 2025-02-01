РФ получает "тысячи компонентов" для оружия из других стран: главное из обращения Зеленского

В Полтаве продолжаются работы после российского удара минувшей ночью. На момент публикации известно о 17 раненых и 8 погибших. 22 человека спасены, но чрезвычайники до сих пор ищут тех, кто мог оказаться под завалами.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в пятницу, 31 декабря.

"В общей сложности только в ночь на этот день было применено россиянами 165 ракет и дронов — разных типов. Кроме Полтавщины под ударами были Харьковщина, Днепровщина, Запорожье, Донетчина. Одесса восстанавливается после вчерашних ударов по центру города. Там были повреждены музеи, филармония, много исторических зданий, известная одесская гостиница. Под ударом в Одессе были не только украинцы, но и даже норвежские дипломаты, работающие в Украине", – сказал президент.

Он подчеркнул, что российский террор был бы невозможен без компонентов иностранного производства, которые, несмотря на санкции, Россия закупает и использует для производства своего оружия.

"Им не удалось бы самостоятельно наносить такой вред, так интенсивно и буквально каждую ночь. Каждый российский "шахед", каждая российская ракета – это компоненты производства других стран. 165 ударных единиц в одном ночном ударе России – все эти "искандеры", "калибры" и другие средства для убийств – это сотни и даже тысячи компонентов из других стран – Европы, Китая и США”, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо лишить Россию возможности "ломать жизни других народов".

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"Критически важно, чтобы санкции были реально сильными и такими, что их не обойдешь при любых обстоятельствах. Не должно остаться никакого способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства. Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизнь, должен за это отвечать", – заявил гарант.

Он добавил, что власти работают над тем, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления украинского воздушного щита.

"Защита от обстрелов – это абсолютный приоритет. Многое еще предстоит сделать, но каждый наш партнер в мире, который этому помогает, является спасителем жизни. И именно об этом всем мире сейчас стоит думать: о жизни, о совместной работе, о давлении на агрессора и о приближении настоящего мира, который Россия не подарит. Мира, к которому их можно только дожать», – подытожил Владимир Зеленский.

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