РФ получила баллистику из Ирана: США предупреждают о серьезной угрозе

Пока Штаты не готовы сказать, сколько ракет получили российские войска.
В американском Пентагоне подтверждают, что Иран передал России определенное количество баллистических ракет малой дальности — Fath 360. Оккупационная армия может использовать их против Украины в ближайшие недели.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны США Пэт Райдер.
"Соединенные Штаты подтвердили сообщение о том, что Иран передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath 360, которое, по нашим оценкам, может использовать их в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц", — заявил Райдер.
По его словам, пока Пентагон не может сказать, о каком количестве ракет идет речь. Впрочем, это вооружение позволят россиянам сэкономить усовершенствованные ракеты с большей дальностью для других целей.
По данным портала Defense Express, Fath-360 – это ракета протяженностью 5 метров, с общим стартовой весом 787 кг, боевой частью в 150 кг и дальностью до 120 км. Наводку ракеты обеспечивает комбинированная система инерциальной и спутниковой навигации.
Напомним, Иран передал России сотни баллистических ракет. Они высокоточны и опаснее российских С-300.
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