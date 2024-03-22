РФ попала объект инфраструктуры в Винницкой области: Ладыжин остался без света, воды и тепла

Во время тревоги, продолжавшейся более 6 часов, произошли взрывы.

В Винницкой области во время воздушной тревоги ночью произошло попадание в объект критической инфраструктуры. В городе Ладыжин отключена электроэнергия, тепло и водоснабжение.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов и и.о.м. Ладыжина Александр Коломиец.

"Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры", — сообщил глава ОВА.

К слову, тревога в области началась в 00:23 и продолжалась до 6:55. Жители региона сообщали о взрывах.

В свою очередь Александр Коломиец сообщил, что в общине отключили свет, тепло и водоснабжение. По его словам, в общине круглосуточно будут работать пункты несокрушимости.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что массированный ночной удар РФ – это самая масштабная атака на энергетику за последнее время. Произошли попадания и повреждения объектов генерации.

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