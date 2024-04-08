РФ попала по гражданскому объекту в Полтавской громаде – что известно

Вечером 8 апреля российские оккупанты попали по гражданскому объекту в Полтавской громаде.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской громады. На месте работают все соответствующие службы. Остальная информация уточняется", — лаконично написал он. Других деталей глава ОВА не уточнил.

По информации мониторинговых телеграмм-каналов, предварительно россияне ударили ракетой Х-59.

Ранее сообщалось, что россияне сбросили четыре КАБа на центр Белополья в Сумской области.

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