РФ попала по гражданскому объекту в Полтавской громаде – что известно

На месте попадания работают соответствующие службы.
Вечером 8 апреля российские оккупанты попали по гражданскому объекту в Полтавской громаде.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской громады. На месте работают все соответствующие службы. Остальная информация уточняется", — лаконично написал он. Других деталей глава ОВА не уточнил.
По информации мониторинговых телеграмм-каналов, предварительно россияне ударили ракетой Х-59.
Ранее сообщалось, что россияне сбросили четыре КАБа на центр Белополья в Сумской области.
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