РФ попала ракетой в здание полиции в Кривом Роге: фото и видео последствий

Ранения получили девять сотрудников полиции.
Утром 8 сентября Российская Федерация ударила ракетами по Кривому Рогу. Повреждены здание полиции и служебный транспорт. Погиб полицейский, а девять правоохранителей получили ранения. В общей сложности пострадало около полусотни человек.
В пресс-службе МВД показали последствия ракетной атаки на город.
"Кривой Рог. Очередной акт террора врага, совершенный сегодня утром, унес жизни вольнонаемного работника полиции охраны. Девять работников полиции получили ранения, трое из них были извлечены из-под завалов. Врачи оказывают всем медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Глава МВД Игорь Клименко показал, как из-под завалов разрушенного здания спасли одного правоохранителя.
"Кривой Рог: момент спасения полицейского из-под завалов. Спасибо всем за спасенные жизни", — подчеркнул министр внутренних дел.
В министерстве также показали последствия вражеского удара по видео.
Атака на Кривой Рог
Около 09:00 в Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги. ПС ВСУ предупредили о ракетной угрозе в "красных" регионах.
В ОВА подтвердили атаку на город. Сообщалось, что россияне ударили ракетой по админпостройке . На месте "прилета" возникло возгорание гаражей.
В результате вражеского удара погиб один человек. По словам главы МВД Игоря Клименко, погибший – это работник полиции. В ОВА проинформировали, что количество пострадавших возросло почти до 50 человек.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетные удары по Кривому Рогу и Сумам! Новости 10:00 8 сентября