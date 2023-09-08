РФ попала ракетой в здание полиции в Кривом Роге: фото и видео последствий

Утром 8 сентября Российская Федерация ударила ракетами по Кривому Рогу. Повреждены здание полиции и служебный транспорт. Погиб полицейский, а девять правоохранителей получили ранения. В общей сложности пострадало около полусотни человек.

В пресс-службе МВД показали последствия ракетной атаки на город.

"Кривой Рог. Очередной акт террора врага, совершенный сегодня утром, унес жизни вольнонаемного работника полиции охраны. Девять работников полиции получили ранения, трое из них были извлечены из-под завалов. Врачи оказывают всем медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Россияне утром 8 сентября ударили ракетами по Кривому Рогу. / Фото: МВД

В Кривом Роге из-за атаки РФ пострадали около 50 человек. / Фото: МВД

В Кривом Роге разрушено здание полиции, повреждены служебные автомобили. / Фото: МВД

Россияне ударили ракетами о Кривом Роге. / Фото: МВД

Последствия ракетного удара россиян по Кривому Рогу. / Фото: МВД

Глава МВД Игорь Клименко показал, как из-под завалов разрушенного здания спасли одного правоохранителя.

"Кривой Рог: момент спасения полицейского из-под завалов. Спасибо всем за спасенные жизни", — подчеркнул министр внутренних дел.

Кривой Рог: момент спасения полицейского из-под завалов / Фото: Игорь Клименко

В министерстве также показали последствия вражеского удара по видео.

Очередной акт террора: РФ ударила по Кривому Рогу

Атака на Кривой Рог

Около 09:00 в Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги. ПС ВСУ предупредили о ракетной угрозе в "красных" регионах.

В ОВА подтвердили атаку на город. Сообщалось, что россияне ударили ракетой по админпостройке . На месте "прилета" возникло возгорание гаражей.

В результате вражеского удара погиб один человек. По словам главы МВД Игоря Клименко, погибший – это работник полиции. В ОВА проинформировали, что количество пострадавших возросло почти до 50 человек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетные удары по Кривому Рогу и Сумам! Новости 10:00 8 сентября

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