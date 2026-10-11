- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ попала в авто «скорой», направлявшейся на вызов: есть раненые (фото)
Россияне атаковали дроном «скорую» в Сумской области: медики ехали на вызов к пациенту в пограничный поселок.
В Сумской области российские войска атаковали беспилотником автомобиль экстренной медицинской помощи, который направлялся на вызов.
Об этом сообщили глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Около 5 утра бригада экстренной медицинской помощи ехала по вызову в Свескую громаду. По дороге, на территории Ямпольской громады, в автомобиль попал российский дрон», — отметил Григоров.
Из-за прилета дрона по «скорой» пострадали 44-летний водитель и 59-летний парамедик. Они самостоятельно выбрались из поврежденного автомобиля и прятались в кустах.
Несмотря на угрозу повторного удара, их коллеги-медики из другой скорой оперативно прибыли на место и эвакуировали бригаду.
Ранее сообщалось, что в Сумской области из-за взрыва неизвестного предмета погибли двое 14-летних парней.