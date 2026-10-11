РФ попала в авто «скорой», направлявшейся на вызов: есть раненые (фото)

Российский дрон попал в авто скорой помощи на Сумщине

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В Сумской области российские войска атаковали беспилотником автомобиль экстренной медицинской помощи, который направлялся на вызов.

Об этом сообщили глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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«Около 5 утра бригада экстренной медицинской помощи ехала по вызову в Свескую громаду. По дороге, на территории Ямпольской громады, в автомобиль попал российский дрон», — отметил Григоров.

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Из-за прилета дрона по «скорой» пострадали 44-летний водитель и 59-летний парамедик. Они самостоятельно выбрались из поврежденного автомобиля и прятались в кустах.

Несмотря на угрозу повторного удара, их коллеги-медики из другой скорой оперативно прибыли на место и эвакуировали бригаду.

Ранее сообщалось, что в Сумской области из-за взрыва неизвестного предмета погибли двое 14-летних парней.

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