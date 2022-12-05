РФ попала в энергообъекты в трех областях: где будут отключать свет

Премьер заверил, что спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.

Несмотря на произошедший сегодня массовый ракетный обстрел РФ, 5 декабря, энергетическая система страны функционирует и остается целостной.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Премьер отметил, что России снова не удалось реализовать свой преступный план — погрузить Украину во тьму и холод.

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По его словам, попадание в энергообъекты зафиксировали в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий.

Шмигаль заверил, что спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.

"Очередной массированный ракетный удар россия нанесла в годовщину подписание Будапештского меморандума. Демонстрируют миру, какой из них "надежный" гарант безопасности. Поэтому полагаемся на ВСУ и наших спасателей. Верим в победу и справедливое возмездие для российских террористов", — отметил премьер.

Ракетный удар РФ 5 декабря

Напомним, что 5 декабря российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. По Киеву россияне запустили 10 ракет, из которых 9 удалось сбить.

Украинская ПВО сбила вражеские ракеты в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской областях. Военные воздушного командования "Восток" сбили 15 ракет.

Известно о жертвах. Так, в Запорожской области оккупант разбомбили несколько частных домов — 2 человека погибли, 2 ранены.

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