РФ попала в поезд на вокзале в большом областном центре на западе: все подробности, фото (обновлено)

РФ ударила по поезду на вокзале Луцка.

Реклама

Днем 12 сентября Луцк находится под массированной атакой русских дронов. Появилась информация о «прилете» по поезду на железнодорожном вокзале.

Что известно о таком на областном центре, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

В Луцком районе в 14:47 была объявлена воздушная тревога желтого уровня. Военные предупреждали о БПЛА в направлении областного центра. После 15:00 произошли взрывы.

Реклама

И.о. начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк сообщил об атаке и призвал жителей города находиться в укрытиях.

«Продолжается массированная атака беспилотниками. В направлении области летит много враждебных целей», — подчеркнул он.

Атака на поезд — что известно

Местные телеграмм-каналы, в частности «Труха» и «Вечерний Луцк», сообщили, что дрон попал в пассажирский поезд, стоявший на железнодорожном вокзале. На месте атаки поднимается сильный пожар. По информации очевидцев, на момент попадания в поезд не было пассажиров.

В «Укрзализныце» подтвердили атаку. Отмечается, что работники своевременно провели эвакуацию. Прошло без пострадавших.

Реклама

«По состоянию на данный момент попадание в Луцке и Фастове. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой „УЗ“ и эвакуации пассажиров — ни одного пострадавшего», — сообщили в компании.

Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский сообщил, что в результате российской атаки на город пострадавших нет. Пожар, возникший после «прилета», уже локализован.

Фото последствий

РФ ударила по поезду на вокзале Луцка.

РФ ударила по поезду на вокзале Луцка.

РФ ударила по поезду на вокзале Луцка.

РФ ударила по поезду на вокзале Луцка.

Атака на железную дорогу 12 сентября

В Сети появилась информация, что также РФ ударила по железнодорожному вокзалу в Ковеле Волынской области. Пока официальной информации нет. Впрочем, город находится под атакой дронов, раздаются взрывы.

Кроме того, в «УЗ» заявили об атаке на железную дорогу в Фастове Киевской области. Пассажиров и команду вовремя эвакуировали. Прошло без жертв.

Реклама

Кроме того, утром россияне ударили дроном по железной дороге в Полтавскую область и. Прошло без пострадавших.

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров