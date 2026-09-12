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РФ попала в поезд на вокзале в большом областном центре на западе: все подробности, фото (обновлено)
По данным местных властей и «УЗ», обошлось без погибших и пострадавших из-за российской атаки.
Днем 12 сентября Луцк находится под массированной атакой русских дронов. Появилась информация о «прилете» по поезду на железнодорожном вокзале.
Что известно о таком на областном центре, читайте в материале ТСН.ua.
В Луцком районе в 14:47 была объявлена воздушная тревога желтого уровня. Военные предупреждали о БПЛА в направлении областного центра. После 15:00 произошли взрывы.
И.о. начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк сообщил об атаке и призвал жителей города находиться в укрытиях.
«Продолжается массированная атака беспилотниками. В направлении области летит много враждебных целей», — подчеркнул он.
Атака на поезд — что известно
Местные телеграмм-каналы, в частности «Труха» и «Вечерний Луцк», сообщили, что дрон попал в пассажирский поезд, стоявший на железнодорожном вокзале. На месте атаки поднимается сильный пожар. По информации очевидцев, на момент попадания в поезд не было пассажиров.
В «Укрзализныце» подтвердили атаку. Отмечается, что работники своевременно провели эвакуацию. Прошло без пострадавших.
«По состоянию на данный момент попадание в Луцке и Фастове. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой „УЗ“ и эвакуации пассажиров — ни одного пострадавшего», — сообщили в компании.
Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский сообщил, что в результате российской атаки на город пострадавших нет. Пожар, возникший после «прилета», уже локализован.
Фото последствий
Атака на железную дорогу 12 сентября
В Сети появилась информация, что также РФ ударила по железнодорожному вокзалу в Ковеле Волынской области. Пока официальной информации нет. Впрочем, город находится под атакой дронов, раздаются взрывы.
Кроме того, в «УЗ» заявили об атаке на железную дорогу в Фастове Киевской области. Пассажиров и команду вовремя эвакуировали. Прошло без жертв.
Кроме того, утром россияне ударили дроном по железной дороге в Полтавскую область и. Прошло без пострадавших.