Последствия удара РФ

Реклама

Россияне продолжают атаковать Запорожье. Во время удара сегодня поврежден фасад Запорожской ОВА.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Предварительно, один человек получил ранения. Женщине оказывается вся необходимая помощь. Также удар пришелся по многоэтажке. Взрывной волной повреждены автомобили», — уточнил он.

Реклама

Атаки по Украине — последние новости

Российские оккупационные войска в ночь на субботу, 4 июля, нанесли ракетный удар по складским зданиям, где хранились продукты питания, отметил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

На месте атаки разразился масштабный пожар. Двое мужчин в возрасте 29 и 41 год получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение. Один из раненых находится в состоянии средней тяжести, а другой в удовлетворительном состоянии.

Россияне также совершили массированную атаку на Сумы управляемыми авиабомбами и БпЛА. В результате удара КАБ по одной из центральных улиц города погибли, по меньшей мере, четыре человека, среди них 5-летний ребенок.

Число пострадавших в результате российского удара по Сумам возросло до 27, сообщил глава ОВА Григоров.

Реклама

«Медики пытались спасти 5-летнюю девочку на месте российского удара. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата — ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама — 34-летняя женщина. Старшая дочь женщины тоже в больнице. Ее травмы — средней тяжести», — сообщил глава ОВА.

В результате удара также скончался 61-летний мужчина.

Новости партнеров