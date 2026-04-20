ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
573
Время на прочтение
1 мин

РФ попыталась убить советника министра обороны Сергея "Флеша": первые подробности

Несмотря на разрушение жилья и полученные травмы, Сергей Бескрестнов сделал решительное заявление.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пострадавший советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш"

Дополнено новыми материалами

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов «Флеш» заявил о попытке россиян убить его управляемым реактивным дроном «Шахед».

Об этом эксперт по дронам и радиоэлектронной борьбе сообщил в сети.

«Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный „Шахед“ врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет», — говорится в заметке „Флеша“.

Бескрестнов отметил, что во время вражеской атаки его задело, но советник министра чудом остался жив.

«Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит», — подчеркнул специалист.

Напомним, в ночь на 20 апреля российские войска совершили атаку на Киевскую область с применением ударных дронов. В Броварском районе под удар попал жилой сектор — в результате попадания загорелся один из домов. Пострадал мужчина 1974 года рождения.

К слову, в феврале СБУ, Нацполиция и правоохранители Молдовы провели спецоперацию «Энигма 2.0», нейтрализовав российскую агентурно-боевую группу. Злоумышленники готовили заказные убийства журналистов, общественных деятелей и военных, в частности Андрея Юсова (ГУР) и бойцов Иностранного легиона. За ликвидацию целей РФ обещала до 100 тыс. долл. Во время 20 обысков задержаны 10 человек (7 в Украине, 3 в Молдове). Изъято оружие, гранаты и доказательства связи с кураторами РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
573
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie