РФ попыталась убить советника министра обороны Сергея "Флеша": первые подробности

Пострадавший советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов «Флеш»

Дополнено новыми материалами

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов «Флеш» заявил о попытке россиян убить его управляемым реактивным дроном «Шахед».

Об этом эксперт по дронам и радиоэлектронной борьбе сообщил в сети.

«Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный „Шахед“ врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет», — говорится в заметке „Флеша“.

Бескрестнов отметил, что во время вражеской атаки его задело, но советник министра чудом остался жив.

«Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит», — подчеркнул специалист.

Напомним, в ночь на 20 апреля российские войска совершили атаку на Киевскую область с применением ударных дронов. В Броварском районе под удар попал жилой сектор — в результате попадания загорелся один из домов. Пострадал мужчина 1974 года рождения.

К слову, в феврале СБУ, Нацполиция и правоохранители Молдовы провели спецоперацию «Энигма 2.0», нейтрализовав российскую агентурно-боевую группу. Злоумышленники готовили заказные убийства журналистов, общественных деятелей и военных, в частности Андрея Юсова (ГУР) и бойцов Иностранного легиона. За ликвидацию целей РФ обещала до 100 тыс. долл. Во время 20 обысков задержаны 10 человек (7 в Украине, 3 в Молдове). Изъято оружие, гранаты и доказательства связи с кураторами РФ.