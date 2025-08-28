РФ поразила корабль Военно-морских сил ВСУ: есть погибший

Корабль «Симферополь» / © Википедия

Российские войска нанесли удар по кораблю «Симферополь» Военно-морских сил ВСУ, в результате чего погиб один член экипажа.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает LIGA.net.

«Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки», — заявил Плетенчук.

Он заверил, что основная часть экипажа находится в безопасности. Тем не менее, несколько военных моряков ищут после удара. По словам спикера, один член экипажа, к сожалению, погиб, еще несколько ранены.

Ранее об ударе по «Симферополю» писало минобороны страны-агрессора России. Оккупанты утверждали, что удар нанесли, когда корабль стоял в устье Дуная.

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», — говорилось в сообщении оккупантов.

«Симферополь» — разведывательный корабль Военно-морских Сил Украины. Средний разведывательный корабль проекта «Лагуна» (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЭМ). Построен на ПАО «Кузня на Рибальському». Спущен на воду 23 апреля 2019 года. Введен в состав флота в 2021 году.

Церемония спуска на воду. 23 апреля 2019 года

Назначение корабля — ведение радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки.

