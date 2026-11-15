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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ пошла в наступление на "пояс крепостей" по четырем направлениям — что там происходит

Оккупанты пытаются создать условия для окружения украинских позиций по разным направлениям. Основное давление сосредоточено на Лиманском направлении.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Российские войска пытаются атаковать украинский «пояс крепостей» в Донецкой области по четырем направлениям: северу, востоку, югу и юго-западу.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Армия РФ добралась до Константиновки — крайней южной точки главной линии обороны на Донбассе или «пояса крепостей» по определению экспертов.

Этот пояс представляет собой сеть фортификационных сооружений на севере Донбасса протяженностью в 50 километров, по краям которых являются четыре крупных города. Фактически это одна большая Краматорско-Славянская агломерация, лежащая с обеих сторон трассы Н-20.

«Как главную тактику Россия по отношению к Константиновке использует ту же, что уже испытала на других городах, в частности, Покровскую и Купянскую. Захватить Константиновку для России важно не только политически и не только потому, что это „ворота“ в следующие города „пояса крепостей“ — в случае ее захвата эти „ворота“ могут ускорить продвижение и значительно усложнить положение украинских сил на других участках», — считают аналитики.

Ситуация на фронте — последние новости

В последние дни россияне продолжали наступательные действия по нескольким направлениям фронта. В то же время, на большинстве участков оккупантам не удалось достичь подтвержденного продвижения.

По данным экспертов, Добропильское направление может стать местом нового масштабного наступления российской армии.

Оккупационные войска накапливают личный состав и технику для подготовки к более активным наступательным действиям в направлении Лимана, к северо-востоку от Славянска. В то же время все большую часть российских сил составляют иностранные новобранцы — преимущественно выходцы из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. В настоящее время они могут составить около 30% личного состава РФ в этом направлении.

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