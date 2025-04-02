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- Украина
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РФ после однодневного перерыва ударила дронами: сколько "Шахедов" удалось сбить
Последствия ночной атаки фиксируются в трех регионах.
Ночью на 2 апреля армия РФ атаковала Украину 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками -имитаторами разных типов. Силы ПВО 41 дрон, а 20 – были локационно потеряны.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 09.00 подтверждено убыток 41 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Одесщина.
Этой ночью оккупанты атаковали дронами из направлений Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауда, что в аннексированном Крыму.
Напомним, Россия ночью против 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками . В последний раз такое было 14 марта.