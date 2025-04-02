РФ после однодневного перерыва ударила дронами: сколько "Шахедов" удалось сбить

Взрыв. / © Associated Press

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Ночью на 2 апреля армия РФ атаковала Украину 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками -имитаторами разных типов. Силы ПВО 41 дрон, а 20 – были локационно потеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено убыток 41 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

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В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Одесщина.

Этой ночью оккупанты атаковали дронами из направлений Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауда, что в аннексированном Крыму.

Напомним, Россия ночью против 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками . В последний раз такое было 14 марта.

Дата публикации 09:20, 02.04.25 Количество просмотров 5 Десятки взрывов в Харькове! Россияне запустили «Шахеды»!