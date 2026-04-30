РФ посреди дня атаковала Днепр: есть жертвы, огонь охватил магазин и автомобили (фото)

Удар по Днепру 30 апреля.

Реклама

Дополнено новыми материалами

В четверг, 30 апреля, в Днепре прогремели взрывы. В результате «прилета» по Днепровскому району есть жертвы.

Что известно об атаке на областной центр и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

В Днепре в 10:15 была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы информировали о беспилотниках в Днепропетровской области. Впоследствии местные ресурсы сообщили о нескольких взрывах, после которых в небо поднялся черный дым.

Реклама

Последствия атаки на Днепр

Глава ОВА Александр Ганжа подтвердил, что российская армия атаковала Днепровский район. Возникли пожары, но их уже удалось локализовать.

«В результате удара занялись магазин и автомобили рядом», — подчеркнул чиновник.

Что известно о пострадавших

По предварительной информации, по меньшей мере, один человек погиб. По данным властей, количество пострадавших возросло до четырех: троих госпитализировали, а 59-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Один 65-летний травмирован находится в тяжелом состоянии. Женщины, которым 43 и 54 лет, находятся в состоянии средней тяжести.

Реклама

Фото последствий

После взрывов в Днепре к небу поднялся черный дым.

Напомним, сегодня днем дроны атаковали еще и Чернигов. Один беспилотник попал в админздание в областном центре. По данным властей, есть потерпевшие.

Новости партнеров