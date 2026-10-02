Николаев пережил атаку / © Associated Press

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Сегодня днем, 2 октября, враг снова атаковал Николаев. Предварительно, ракетами и ударными БпЛА.



Об этом сообщили в ОВА.

По предварительным данным, пострадали трое мужчин. Всех госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь. Кроме того, повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, административные, производственные и складские помещения, офисное здание, гостинично-ресторанный комплекс и СТО.

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Атака по Украине 2 октября — последние новости

Утро, 2 октября, в Киеве начался с масштабных пробок из-за ограничения движения мостами после новых российских атак. Самая сложная ситуация образовалась на путях между левым и правым берегами столицы — пробки фиксируют, в частности, на Печерске и Днепровской набережной.

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Россия атаковала дронами Ровенскую область: из-за повреждения гражданского предприятия и возгорания спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов. По предварительным данным ОВА, обошлось без пострадавших, на месте работают экстренные службы.

Оккупанты ударили по Лубенскому району Полтавской области. Без электроснабжения временно осталось около 6 тысяч потребителей. Предварительно обошлось без пострадавших.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью российские захватчики атаковали Украину 108 ударными беспилотниками. Запускали БпЛА типа Shahed, в том числе 47 реактивных, а также «Герберы» и дроны-имитаторы «Пародия».

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