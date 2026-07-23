РФ посреди дня нанесла смертельный удар по одному из городов: есть погибшие и много травмированных — все детали

Дым. / © Associated Press

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В среду 23 июля российская армия ударила по инфраструктуре Павлограда Днепропетровской области. Есть погибшие и много пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг нанес удар по Павлограду. Повреждено предприятие пищевой промышленности. Там загорелся пожар», — сообщил чиновник.

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Впоследствии он добавил, что из-за атаки россиян на Павлоград три человека погибли. Кроме того, количество пострадавших выросло до 19 человек. Среди пострадавших — 2-летняя девочка.

«Все раненые в больнице. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь», — отметил Ганжа.

Заметим, в Павлоградском районе с 10:55 раздаются сирены о воздушной опасности. Около 11:30 в городе раздались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о КАБ в направлении Павлограда.

Как сообщалось, днем 23 июля в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Мониторы предупреждали о вероятности ракетных ударов «Искандер-М"/"С-300» из Курской области.

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