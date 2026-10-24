Атака на ферму в Сумской области 24 октября — погибла женщина, есть раненые

Реклама

Дополнено новыми материалами

В субботу, 24 октября, российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по ферме в Конотопском районе Сумской области. Вследствие погибла работница предприятия, ещё четверо человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Реклама

Целью россиян стала ферма, где разводят крупный рогатый скот. В момент попадания в эпицентре удара оказалась одна из работниц предприятия. Она погибла. Через несколько дней женщине должно было исполниться 32 года.

Реклама

Известно также о четырёх пострадавших. Двое из них нуждались в госпитализации. По предварительным данным, полученные травмы нетяжёлые.

Российская атака привела также к потерям среди скота. Часть животных погибла, другие получили ранения.

В настоящее время на территории пострадавшего хозяйства работают профильные службы. Информацию о последствиях обстрела продолжают уточнять.

«россия продолжает наносить удары по гражданским предприятиям, уничтожать хозяйства и уносить жизни людей, которые просто выполняют свою работу», — добавили в сообщении.

Реклама

Атака на ферму в Сумской области 24 октября — погибла женщина, есть раненые

Вражеские атаки на Украину 24 октября — последние новости

Напомним, 24 октября российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека.

Кроме того, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области. Вражеский боеприпас попал в складское здание, после чего вспыхнул пожар. Есть погибший и пострадавшие.

Новости партнеров