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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ посреди дня ударила дроном по автомобилю: есть жертвы (фото)

По данным властей, один человек погиб, а четверо получили травмы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Днем 14 июня российская армия ударила fpv-дроном по автомобилю в Беленьком, что в Запорожской области.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Один человек погиб, еще четверо ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район», — подчеркнул чиновник.

По его словам, россияне атаковали fpv-дроном автомобиль в Беленьком. В результате удара погибла 73-летняя женщина. Кроме того, ранения получили три женщины 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина.

Напомним, накануне россияне с утра и до обеда атаковали Запорожье. В частности, беспилотники ударили по объекту критической инфраструктуры. Погиб мужчина.



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Дата публикации
Количество просмотров
538
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