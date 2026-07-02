РФ посреди дня ударила еще по двум крупным областным центрам: в городах "прилеты", первые детали

Обстрел Запорожья

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Россияне днем 2 июля нанесли новые удары по гражданским городам Украины. Под атакой ударных беспилотников оказались Харьков и Запорожье.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил он.

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Кроме того, еще одно попадание зафиксировали в Салтовском районе вблизи многоэтажки. По предварительным данным обошлось без пострадавших и значительных повреждений.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил атаку.

«Оккупанты ударили дроном по Салтовскому району Харькова. Предварительно пострадавших нет. Устанавливаем обстоятельства атаки», — сообщил он.

Что повреждено в Запорожье

В Запорожье перед ударами была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.

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Затем начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что дым, который видели жители города, стал следствием российской атаки.

«Поврежден терминал логистической компании», — отметил Федоров.

В настоящее время профильные службы продолжают обследовать места попадания и устанавливать окончательные последствия российских ударов.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до опасности.

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Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, 2 июля в Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв из-за российской баллистической атаки. Враг ударил по Днепровскому району, повреждена транспортная инфраструктура. Предварительно обошлось без пострадавших.

Также ночью РФ массированно атаковала Киев. Воздушная тревога в столице длилась более 11 часов. Россия одновременно применила дроны, баллистические и крылатые ракеты. В городе много попаданий — многоэтажки, частные дома, подстанцию экстренной медицинской помощи, бизнес-центр, территорию рынка и припаркованные автомобили.

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