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- Украина
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РФ посреди дня ударила по большому областному центру: «прилет» возле многоэтажки, бушует пожар
Россия нанесла удар дроном по Харькову 17 октября. В Шевченковском районе вспыхнул пожар.
В субботу, 17 октября, российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Шевченковскому району Харькова. Вражеский дрон упал на землю недалеко от жилого дома.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Сначала Синегубов сообщил о попадании в пятиэтажный дом с последующим возгоранием. Позже он уточнил, что удар пришелся по земле недалеко от жилого дома.
В результате атаки загорелся утеплитель фасада пятиэтажного дома. Пожар удалось локализовать.
На данный момент, к счастью, информации о пострадавших нет.
Напомним, вечером 16 октября российские войска нанесли очередной удар по Харькову, поразив территорию Немишлянского района. В результате обстрела 9 человек испытали острую стрессовую реакцию, в том числе 13-летняя девочка и мальчик.