РФ посреди дня ударила по большому областному центру: «прилет» возле многоэтажки, бушует пожар

Взрыв в Харькове 17 октября — что известно о вражеском ударе / © Суспільне

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В субботу, 17 октября, российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Шевченковскому району Харькова. Вражеский дрон упал на землю недалеко от жилого дома.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Сначала Синегубов сообщил о попадании в пятиэтажный дом с последующим возгоранием. Позже он уточнил, что удар пришелся по земле недалеко от жилого дома.

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В результате атаки загорелся утеплитель фасада пятиэтажного дома. Пожар удалось локализовать.

На данный момент, к счастью, информации о пострадавших нет.

Напомним, вечером 16 октября российские войска нанесли очередной удар по Харькову, поразив территорию Немишлянского района. В результате обстрела 9 человек испытали острую стрессовую реакцию, в том числе 13-летняя девочка и мальчик.

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