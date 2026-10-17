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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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РФ посреди дня ударила по большому областному центру: «прилет» возле многоэтажки, бушует пожар

Россия нанесла удар дроном по Харькову 17 октября. В Шевченковском районе вспыхнул пожар.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Взрыв в Харькове 17 октября — что известно о вражеском ударе

Взрыв в Харькове 17 октября — что известно о вражеском ударе / © Суспільне

В субботу, 17 октября, российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Шевченковскому району Харькова. Вражеский дрон упал на землю недалеко от жилого дома.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Сначала Синегубов сообщил о попадании в пятиэтажный дом с последующим возгоранием. Позже он уточнил, что удар пришелся по земле недалеко от жилого дома.

В результате атаки загорелся утеплитель фасада пятиэтажного дома. Пожар удалось локализовать.

На данный момент, к счастью, информации о пострадавших нет.

Напомним, вечером 16 октября российские войска нанесли очередной удар по Харькову, поразив территорию Немишлянского района. В результате обстрела 9 человек испытали острую стрессовую реакцию, в том числе 13-летняя девочка и мальчик.

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