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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ посреди дня ударила по городу в Украине: много раненых, повреждены дома, горит пожар (фото)

Две 10-летние девочки оказались среди пострадавших в результате атаки на Павлоград.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Спасатели и медики помогают раненым на месте удара по Павлограду

Спасатели и медики помогают раненым на месте удара по Павлограду

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Российская армия 26 октября нанесла удар беспилотником по Павлограду на Днепропетровщине, унеся жизнь человека и ранив еще семерых. В городе повреждены дома, сгорело авто.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ГСЧС Украины.

«Один человек погиб, по меньшей мере трое получили ранения. Враг ударил беспилотником по Павлограду», — говорится в заявлении Ганжи.

Все пострадавшие находятся в больнице. Среди них две 10-летние девочки.

В результате атаки загорелся легковой автомобиль. Также повреждены несколько многоэтажных домов, магазин и другие автомобили.

В то же время в ГСЧС уточнили, что в результате российского удара по Павлограду погиб один человек, еще семеро пострадали. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Последствия атаки на Павлоград 26 октября (8 фото)

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Напомним, утром 26 октября российские захватчики атаковали Винницу реактивными дронами: был поврежден объект гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают аварийные службы. Местные источники сообщали о возможном попадании в один из торговых центров «Эпицентр».

Заметим, премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Россия изменила стратегию ударов, интенсифицировав атаки на инфраструктуру, бизнес и экономику, чтобы истощить страну и сделать ее более гибкой на переговорах. Враг также делает ставку на психологическое истощение украинцев. Из-за атак общий ущерб государственного и частного секторов превышает 7,7 млрд долл., повреждено более 1 млн кв. м недвижимости.

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