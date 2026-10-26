РФ посреди дня ударила по городу в Украине: много раненых, повреждены дома, горит пожар (фото)

Спасатели и медики помогают раненым на месте удара по Павлограду

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Российская армия 26 октября нанесла удар беспилотником по Павлограду на Днепропетровщине, унеся жизнь человека и ранив еще семерых. В городе повреждены дома, сгорело авто.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ГСЧС Украины.

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«Один человек погиб, по меньшей мере трое получили ранения. Враг ударил беспилотником по Павлограду», — говорится в заявлении Ганжи.

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Все пострадавшие находятся в больнице. Среди них две 10-летние девочки.

В результате атаки загорелся легковой автомобиль. Также повреждены несколько многоэтажных домов, магазин и другие автомобили.

В то же время в ГСЧС уточнили, что в результате российского удара по Павлограду погиб один человек, еще семеро пострадали. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Последствия атаки на Павлоград 26 октября (8 фото)

Напомним, утром 26 октября российские захватчики атаковали Винницу реактивными дронами: был поврежден объект гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают аварийные службы. Местные источники сообщали о возможном попадании в один из торговых центров «Эпицентр».

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Заметим, премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Россия изменила стратегию ударов, интенсифицировав атаки на инфраструктуру, бизнес и экономику, чтобы истощить страну и сделать ее более гибкой на переговорах. Враг также делает ставку на психологическое истощение украинцев. Из-за атак общий ущерб государственного и частного секторов превышает 7,7 млрд долл., повреждено более 1 млн кв. м недвижимости.

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