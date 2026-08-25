Поезд «Укрзализныци»

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Во вторник, 25 августа, в Николаевской области российский БПЛА попал в пригородный поезд сообщением «Николаев — Долинская».

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

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По данным компании, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали. Их раньше эвакуировали.

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«Мониторинговый центр „Укрзализныци“, который круглосуточно следит за воздушными угрозами и предупреждает поездные бригады об опасности, заранее передал команду об эвакуации», — говорится в заявлении.

По состоянию на 10.30 на месте атаки работают экстренные службы и железнодорожники, которые ликвидируют последствия атаки.

В поезде было 70 пассажиров — детали

Руководитель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский добавил, что в поезде находились 70 пассажиров и сотрудники компании.

«Вражеский бпла попал в пригородный поезд Николаев — Долинская. Была заблаговременно объявлена повышенная опасность и эвакуация. 70 пассажиров поезда и железнодорожники все цели», — отметил он.

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РФ атакует поезда «Укрзализныци» — что известно

Напомним, 23 августа в Харьковской области российский беспилотник атаковал электропоезд «Лозовая — Харьков». В результате удара есть погибшие и раненые.

А 13 августа Россия нанесла удар по поезду «Одесса — Днепр» с пассажирами. В момент удара в поезде было 340 пассажиров, среди них 67 детей. В результате удара на месте погибли двое гражданских — работники «Укрзализныци». Это 50-летний машинист и его 41-летний помощник.

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