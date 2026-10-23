РФ посреди дня ударила по предприятиям в областном центре: под завалами люди, есть погибший (обновлено)

Спасатели.

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Посреди дня, 23 октября, армия РФ ударила Чернигов. В областном центре беспилотник атаковал территорию одного из предприятий. Предварительно под завалами могут находиться люди.

Что известно о российском ударе по Чернигову — читайте в материале ТСН.ua.

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В Черниговском районе после полуночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя «красная» продолжалась в течение 13:42 — 14:06. Военные предупреждали о реактивном БПЛА и «Бандероле» курсом на Чернигов. В городе произошли взрывы.

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Атака на Чернигов — что известно

Атаку на Чернигов подтвердил руководитель городской военной администрации Дмитрий Брижинский. По его словам, была атакована территория предприятия.

«В результате вражеского удара предприятие потерпело разрушения. Предварительно под завалами находятся люди», — подчеркнул чиновник.

В то же время в пресс-службе Черниговского городского совета уточнили, что под ударом оказались два частных предприятия.

Что известно о жертвах

По данным властей, по состоянию на 14:45 известно о жертвах атаки. По меньшей мере, один человек погиб.

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«В результате атаки врага один человек погиб, еще 16 пострадали», — добавил Брижинский.

Атаки РФ по Украине — последние новости

Этой ночью Россия снова устроила кровавый террор в Украине. По данным Воздушных сил, зафиксированы попадания на 19 локациях, а также падение обломков на 13 локациях. В частности, ночью россияне атаковали Полтаву, Ровно, Житомирскую и Одесскую области.

Кроме того, ночью РФ разбила одну из теплоэлектростанций ДТЭК . Было существенно повреждено оборудование. В результате обстрела ТЭС прекратила генерацию электроэнергии.

Сегодня с утра РФ атаковала Луцк. Реактивные дроны ударили по энергетическим объектам в Луцком и Ковельском районах. Обесточены почти 105 тыс. абонентов.

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