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- Украина
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РФ посреди дня ударила по складам и магазину: есть погибший и травмированные — детали
Из-за атаки в городе возникли пожары, в том числе горят склады логистических компаний.
Российские войска в очередной раз атаковали Павлоград Днепропетровской области. Возникли пожары. В результате удара погиб один человек.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
«Горят склады логистических компаний и магазина», — подчеркнул чиновник.
Среди пострадавших мужчины в возрасте 52, 56 и 63 года, а также 54-летняя женщина. Все они находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, сегодня утром армия РФ атаковала дома в Запорожье. «Прилет» произошел прямо в одну из многоэтажек — дрон попал в потолок. Один человек ранен в результате российской атаки.