Дым после взрыва. / © Associated Press

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Российские войска в очередной раз атаковали Павлоград Днепропетровской области. Возникли пожары. В результате удара погиб один человек.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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«Горят склады логистических компаний и магазина», — подчеркнул чиновник.

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Среди пострадавших мужчины в возрасте 52, 56 и 63 года, а также 54-летняя женщина. Все они находятся на амбулаторном лечении.

В результате вражеской атаки на Павлоград погиб человек.

Напомним, сегодня утром армия РФ атаковала дома в Запорожье. «Прилет» произошел прямо в одну из многоэтажек — дрон попал в потолок. Один человек ранен в результате российской атаки.

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