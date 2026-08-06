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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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РФ посреди дня ударила по складам и магазину: есть погибший и травмированные — детали

Из-за атаки в городе возникли пожары, в том числе горят склады логистических компаний.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым после взрыва.

Дым после взрыва. / © Associated Press

Российские войска в очередной раз атаковали Павлоград Днепропетровской области. Возникли пожары. В результате удара погиб один человек.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Горят склады логистических компаний и магазина», — подчеркнул чиновник.

Среди пострадавших мужчины в возрасте 52, 56 и 63 года, а также 54-летняя женщина. Все они находятся на амбулаторном лечении.

В результате вражеской атаки на Павлоград погиб человек.

В результате вражеской атаки на Павлоград погиб человек.

Напомним, сегодня утром армия РФ атаковала дома в Запорожье. «Прилет» произошел прямо в одну из многоэтажек — дрон попал в потолок. Один человек ранен в результате российской атаки.

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