Поврежденные машины вследствие российских ударов по трассе в Одесской области

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Российские оккупанты 6 октября нанесли ряд ударов по автомобильной дороге в Одесской области. В результате вражеских атак повреждены легковые и грузовые машины, есть раненые.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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«Враг нанес серию ударов по автодороге в Одесской области. Повреждены грузовые и легковые автомобили», — написал Кипер в Сети.

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По предварительной информации, в результате обстрела пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают раненым необходимую помощь и борются за их жизнь и здоровье.

На месте атаки работают соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска ударили по Одессе, в результате чего на территории частного предприятия возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Заметим, утром 5 октября в Одесской области недалеко от КПП «Паланка» на границе с Молдовой российский снаряд попал в рейсовый автобус, стоявший у шлагбаума. В результате взрыва поврежден транспорт и кабина контроля, а также ранен сотрудник молдавской пограничной полиции. Из-за инцидента работу пункта пропуска полностью приостановили.

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