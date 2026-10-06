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РФ посреди дня ударила по трассе с машинами на Одесчине: много раненых — первые детали
После ударов по дороге на Одессчине медики борются за жизнь и здоровье раненых.
Российские оккупанты 6 октября нанесли ряд ударов по автомобильной дороге в Одесской области. В результате вражеских атак повреждены легковые и грузовые машины, есть раненые.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Враг нанес серию ударов по автодороге в Одесской области. Повреждены грузовые и легковые автомобили», — написал Кипер в Сети.
По предварительной информации, в результате обстрела пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают раненым необходимую помощь и борются за их жизнь и здоровье.
На месте атаки работают соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 6 октября российские войска ударили по Одессе, в результате чего на территории частного предприятия возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
Заметим, утром 5 октября в Одесской области недалеко от КПП «Паланка» на границе с Молдовой российский снаряд попал в рейсовый автобус, стоявший у шлагбаума. В результате взрыва поврежден транспорт и кабина контроля, а также ранен сотрудник молдавской пограничной полиции. Из-за инцидента работу пункта пропуска полностью приостановили.