РФ посреди дня ударила по центральному рынку одного из городов: первые детали

Взрыв. / © Associated Press

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Днем 11 августа российские войска атаковали Славянск в Донецкой области. «Прилет» произошел по центральному рынку города.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



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«Сегодня в полдень россияне ударили по территории центрального рынка. Ударили во время, когда там были люди. Без всякой военной логики — только с расчетом на то, чтобы нанести как можно больше боли гражданским», — подчеркнул чиновник.

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По его словам, по меньшей мере четыре человека ранены в результате обстрела города.

Напомним, ночью 11 августа россияне массированно ударили по Запорожью. Захватчики атаковали областной центр ракетами и управляемыми авиабомбами. По меньшей мере там шестеро погибших.

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