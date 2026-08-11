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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ посреди дня ударила по центральному рынку одного из городов: первые детали

По меньшей мере четыре человека ранены в результате обстрела Славянска.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Днем 11 августа российские войска атаковали Славянск в Донецкой области. «Прилет» произошел по центральному рынку города.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Сегодня в полдень россияне ударили по территории центрального рынка. Ударили во время, когда там были люди. Без всякой военной логики — только с расчетом на то, чтобы нанести как можно больше боли гражданским», — подчеркнул чиновник.

По его словам, по меньшей мере четыре человека ранены в результате обстрела города.

Напомним, ночью 11 августа россияне массированно ударили по Запорожью. Захватчики атаковали областной центр ракетами и управляемыми авиабомбами. По меньшей мере там шестеро погибших.

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