Украина
4174
1 мин

РФ посреди дня ударила ракетой по Умани: власти сообщили о последствиях (фото)

В городе разрушения подверглись жилые дома.

Елена Капник
Атака на Умань.

Атака на Умань. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Дополнено новыми материалами

Днем 26 декабря россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Ближе к полудню враг нанес ракетный удар по городу. Есть разрушения жилищной инфраструктуры", - подчеркнул чиновник.

По его словам, известно о по меньшей мере шести раненых. Среди них двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Их состояние не тяжелое.

ФОТО

Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Заметим, в Уманском районе с 11:10 до 11:32 продолжалась воздушная тревога. Военные предупреждали о скоростной цели в направлении Черкасщины, Умани. В городе произошел взрыв.

Как сообщалось, в ночь на 26 декабря россияне ударили по портам и судам Одесщины и Николаевщины. Повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау. На Волыни под удар попала железнодорожная станция "Ковель".

4174
